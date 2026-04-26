В России медведь напал на человека: власти призывают к осторожности

Медведь напал на человека в Республике Коми. Об этом информирует администрация сельского поселения Трусово, на территории которого произошло нападение.
«Будьте внимательны и осторожны! На территории поселения зафиксирован случай нападения медведя на человека!», — сказано в релизе, опубликованном на странице администрации в социальной сети Вконтакте.
При этом не сообщается о подробностях инцидента, также нет информации о состоянии человека, пострадавшего от нападения дикого животного.
Ранее сообщалось, что на Камчатке перед судом предстанет 44-летний предприниматель, который организовал поход и пренебрег безопасностью туристов. В итоге одна из путешественниц, приехавшая из Саратова, едва не погибла — на нее прямо в палатке напал медведь.
Как на севере Красноярского края волк терроризирует село, читайте здесь на KP.RU.
В то же время информация о гибели шести туристов от медведя под Москвой оказалась фейком.