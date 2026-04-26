Мошенники нацелились на чаты с соседями: как действуют аферисты

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом онлайн-бесед соседей по дому.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники дистанционно обманывают россиян, имитируя онлайн-обсуждение соседями вопросов благоустройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники приглашают человека в чат соседей для голосования по благоустройству. «Администратор» просит назвать четырехзначный код из СМС якобы для учета голоса. После этого приходит ложное сообщение от «Госуслуг» о взломе и звонке в техподдержку.

Сценарий может развиваться по нескольким направлениям. В одном случае человек самостоятельно набирает номер мошенников, думая, что связывается с технической поддержкой. В другом — аферисты звонят первыми, представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что в базе найдена доверенность на террориста для управления сберегательным счетом жертвы. Затем псевдосиловик успокаивает жертву и предлагает способ «решить проблему».

Жертве предлагают перевести все сбережения на «специальный счет». Обманутый человек следует указаниям, переводит деньги и лишается их.

KP.RU также информировал, что мошенники начали размещать на электросамокатах и велосипедах поддельные стикеры с QR-кодами.