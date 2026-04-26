Слуцкий призвал создать региональную систему мобильных бригад для ремонта лифтов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Региональные власти в РФ должны проработать создание в своих субъектах системы мобильных аварийных бригад для оперативного ремонта лифтов в многоквартирных домах. Соответствующее обращение направлено профильным министрам регионов РФ в сфере ЖКХ, сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«ЛДПР требует внедрить механизм, позволяющий обеспечить оперативное восстановление работы лифтов, тем самым сокращая время простоя оборудования с нескольких дней до нескольких часов, а также создать реальную ответственность для управляющих компаний за качество и сроки обслуживания лифтов», — сказал Слуцкий.
В обращении (есть в распоряжении ТАСС) предлагается установить следующий порядок: штатный специалист должен устранить неисправность в течение четырех часов с момента поступления заявки. Если это не сделано, заявка передается в аварийную бригаду, которая должна прибыть на место в течение двух часов и завершить ремонт в течение восьми часов. Финансирование работы таких бригад предлагается осуществлять за счет средств управляющей организации, не устранившей неисправность в установленный срок, либо за счет резервного фонда с последующим возмещением расходов.
По словам Слуцкого, в России сохраняется проблема длительных простоев лифтов, что связано с высоким износом лифтового оборудования и нарушениями при его обслуживании. «Цифры говорят сами за себя — с 2018 года в России из-за падения лифтов погибло более 130 человек, еще свыше 300 получили травмы. Ростехнадзор в 2024 году зафиксировал более 5 тыс. нарушений, что в 4 раза больше, чем годом ранее», — добавил он.
«Действующий порядок устранения неисправностей лифтов, при котором управляющая организация привлекает штатного механика либо подрядную специализированную организацию, зачастую приводит к необоснованным задержкам. Жители вынуждены неделями ожидать восстановления работы подъемного оборудования», — подчеркнул парламентарий.