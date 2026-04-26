Слуцкий призвал создать региональную систему мобильных бригад для ремонта лифтов

По словам Слуцкого, в России сохраняется проблема длительных простоев лифтов, что связано с высоким износом лифтового оборудования и нарушениями при его обслуживании. «Цифры говорят сами за себя — с 2018 года в России из-за падения лифтов погибло более 130 человек, еще свыше 300 получили травмы. Ростехнадзор в 2024 году зафиксировал более 5 тыс. нарушений, что в 4 раза больше, чем годом ранее», — добавил он.