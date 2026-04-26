Ближайшим летом россиян ждут больше рабочих дней, чем в прошлом году

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на два дня — 29 дней, соответственно и работали меньше — 63 дня», — пояснила эксперт.
Она напомнила, что в июне россиян ждут трёхдневные выходные 12−14 июня по случаю Дня России. В 2025 году они были четырёхдневными. В июле и августе дополнительных выходных нет.
Всего в июне 2026 года будет 21 рабочий день и 9 нерабочих, в июле — 23 и 8, в августе — 21 рабочий день и 10 выходных.
Ранее Life.ru писал, что россиян ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками — с 27 по 30 апреля всего четыре рабочих дня. 1 мая страна отметит Праздник весны и труда с трёхдневными выходными. В пятницу, 30 апреля, рабочий день сократят на один час в честь предпраздничного дня.
