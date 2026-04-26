Россиянам напомнили, как не испортить дачный отдых с мангалом

Мангал на даче нужно ставить не ближе 5 м от построек, а площадку вокруг него очищать от горючих материалов минимум на 2 м. Об этом РИА Новости сообщила ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Софья Свечникова.
Привычка россиян размещать мангалы в отдаленном углу дачи нарушает как нормы, так и правила пожарной безопасности, подчеркнула эксперт.
По словам эксперта, для мангала в несгораемой емкости ветер не должен превышать 10 м/с, без нее — 5 м/с. Также открытый огонь запрещен на торфяных почвах и при особом противопожарном режиме.
Кроме того, Свечникова рассказала о правилах расположения беседки или навеса: от дома до забора соседа следует отступать 3 м, от сараев для скота и птицы — 4 м, от других хозпостроек — 1 м. А от хозяйственных построек до линии улицы — не менее 5 м.
