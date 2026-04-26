«Печальный урок»: В МЧС раскрыли масштаб катастрофы на Чернобыльской АЭС в день 40-летия трагедии

Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС эвакуировали около 400 тысяч человек. Радиоактивному загрязнению подверглись почти 160 тысяч квадратных километров территорий. Об этом в день 40-летия аварии на ЧАЭС рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.