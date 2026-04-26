«Печальный урок»: В МЧС раскрыли масштаб катастрофы на Чернобыльской АЭС в день 40-летия трагедии

Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС эвакуировали около 400 тысяч человек. Радиоактивному загрязнению подверглись почти 160 тысяч квадратных километров территорий. Об этом в день 40-летия аварии на ЧАЭС рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

Источник: Life.ru

В ликвидации последствий катастрофы участвовали свыше 600 тысяч граждан СССР. Это пожарные, военнослужащие, учёные, строители, шахтёры, медицинские работники и сотрудники профильных научных институтов. Их мужество позволило минимизировать масштабы бедствия.

Во ВНИИ ГОЧС назвали Чернобыльскую катастрофу печальным уроком. Он показал, насколько хрупок мир перед лицом вышедшей из-под контроля энергии атома.

«Благодаря мужеству ликвидаторов масштабы бедствия удалось минимизировать, но эхо тех событий до сих пор напоминает о важности неукоснительного соблюдения технологической дисциплины и развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — резюмировали в институте.

Ранее Life.ru писал, что МАГАТЭ назвало аварию на Чернобыльской АЭС переломным моментом для мировой ядерной безопасности. Катастрофа привела к принятию международных конвенций об оповещении и помощи при ядерных авариях, а также к усилению независимости регулирующих органов и совершенствованию конструкции реакторов.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
