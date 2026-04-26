Работающие пенсионеры в РФ продолжат получать перерасчет выплат каждый август

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Работающие пенсионеры в России продолжат 1 августа каждого года получать перерасчет пенсий в сторону увеличения с учетом страховых отчислений по месту своей работы за предыдущий год. Это следует из принятых ранее нормативно-правовых актов, с которыми ознакомился ТАСС.
Перерасчет, в частности, указан правительством РФ в числе мер, направленных на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения и рассчитанных до 2030 года.
Страховая пенсия — самая распространенная, ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (ИПК). Если человек после выхода на пенсию продолжает работать, то ему продолжают начислять пенсионные баллы — до трех ИПК в год. Перерасчет пенсии с учетом этих баллов производится с 1 августа следующего года, то есть, например, 1 августа 2026 года пенсию пересчитают с учетом пенсионных баллов, заработанных в 2025 году.
Перерасчет и индексация пенсий — разные механизмы. Индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная в 2016 году, возобновилась с 2025 года. Кроме того, как ранее заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016—2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.
В 2026 году страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам были увеличены с 1 января на 7,6%. Это повышение объединило две индексации: по уровню инфляции и по прогнозируемому росту зарплат. В последующие годы предусмотрена индексация страховых пенсий с 1 февраля и с 1 апреля. Индексация в те или иные сроки никак не влияет на правила дополнительного перерасчета пенсий работающим пенсионерам 1 августа.