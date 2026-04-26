В Хабаровске суд обязал минприроды устранить подтопление домов

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям жителей о подтоплении их домовладений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Установлено, что в районе переулка Горного в Хабаровске протекает безымянный ручей. В периоды обильных осадков и активного таяния снега он выходит из берегов и затапливает частные домовладения. При этом министерство природных ресурсов Хабаровского края, являющееся уполномоченным органом, не организовало проведение дноуглубительных работ и расчистку русла водного объекта.
Для защиты прав граждан от негативного воздействия вод природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и возложил на министерство природных ресурсов Хабаровского края обязанность провести необходимые мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке. После вступления судебного акта в силу министерство будет обязано выполнить предписанные работы, что позволит защитить дома местных жителей от дальнейших подтоплений.
