В Хабаровске суд обязал минприроды устранить подтопление домов

В Хабаровске ручей затапливает частные дома в районе переулка Горного.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям жителей о подтоплении их домовладений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что в районе переулка Горного в Хабаровске протекает безымянный ручей. В периоды обильных осадков и активного таяния снега он выходит из берегов и затапливает частные домовладения. При этом министерство природных ресурсов Хабаровского края, являющееся уполномоченным органом, не организовало проведение дноуглубительных работ и расчистку русла водного объекта.

Для защиты прав граждан от негативного воздействия вод природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и возложил на министерство природных ресурсов Хабаровского края обязанность провести необходимые мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке. После вступления судебного акта в силу министерство будет обязано выполнить предписанные работы, что позволит защитить дома местных жителей от дальнейших подтоплений.

Почта: red.habkp@phkp.ru