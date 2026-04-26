В Хабаровске суд обязал минприроды устранить подтопление домов

Установлено, что в районе переулка Горного в Хабаровске протекает безымянный ручей. В периоды обильных осадков и активного таяния снега он выходит из берегов и затапливает частные домовладения. При этом министерство природных ресурсов Хабаровского края, являющееся уполномоченным органом, не организовало проведение дноуглубительных работ и расчистку русла водного объекта.