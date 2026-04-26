В гостинице во время приема Трампа началась стрельба, преступник схвачен

Трамп не пострадал во время стрельбы в гостинице на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Вопреки первоначальным данным о ликвидации человека, стрелявшего в гостинице на мероприятии с участием Трампа, преступник задержан. Об этом пресс-пул Белого дома сообщил со ссылкой на американскую Секретную службу.

Axios сообщал, что президента США Дональда Трампа срочно вывели с официального ужина из-за шума в зале.

После этого мероприятие было немедленно прервано. Агенты секретной службы с оружием вышли на сцену, где находился Трамп, и эвакуировали его. Всех присутствующих также попросили покинуть зал.

