В гостинице во время приема Трампа началась стрельба, преступник схвачен

Вопреки первоначальным данным о ликвидации человека, стрелявшего в гостинице на мероприятии с участием Трампа, преступник задержан. Об этом пресс-пул Белого дома сообщил со ссылкой на американскую Секретную службу.
Axios сообщал, что президента США Дональда Трампа срочно вывели с официального ужина из-за шума в зале.
После этого мероприятие было немедленно прервано. Агенты секретной службы с оружием вышли на сцену, где находился Трамп, и эвакуировали его. Всех присутствующих также попросили покинуть зал.