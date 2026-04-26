Майские праздники и программа празднования в Приморье в 2026 году

В 2026 году майские праздники официально разделены на два коротких периода. Такое расписание связано с переносами выходных и более длинными новогодними каникулами. Первый этап отдыха — с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 11 мая. Между ними — пять рабочих дней.
Первые майские праздники длятся три дня: 1 мая, а также 2 и 3 мая. Второй период отдыха также составляет три дня: 9 мая (суббота), а также 10 и 11 мая. 8 мая, пятница, отмечена в производственном календаре как сокращённый рабочий день — перед праздником рабочее время уменьшено на один час.
В общей сложности в последний весенний месяц россиян ждёт 12 выходных и праздничных дней. Два дополнительных дня отдыха стали возможны благодаря тому, что Праздник весны и труда выпал на пятницу, которая стала нерабочей, а День Победы — на субботу, что обеспечило дополнительный выходной в понедельник.
Таким образом, жители Приморья и всей страны получат две короткие рабочие недели в мае. После трёх первых выходных последует пятидневная рабочая неделя, а затем — три.
Напомним, что на центральной площади Владивостока День труда отметят праздничной программой «Да здравствует 1 Мая!». В программе — торжественный концерт с участием ведущих творческих коллективов Приморского края.
Также гостей праздника ждут бесплатные мастер-классы, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, игротека, презентация 3D-печати, мероприятия от организации «Молодёжь Приморья», выставки коллекционных монет и архивных плакатов, книг трудовой доблести и исторических фотографий празднования 1 Мая в Приморье.