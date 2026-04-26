Майские праздники и программа празднования в Приморье в 2026 году

В 2026 году майские праздники официально разделены на два коротких периода. Такое расписание связано с переносами выходных и более длинными новогодними каникулами. Первый этап отдыха — с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 11 мая. Между ними — пять рабочих дней.