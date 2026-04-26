Бузова перенесла опасную для вокалистов процедуру перед премьерой спектакля

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об опасной для вокалистов манипуляции, на которую ей пришлось пойти ради премьеры спектакля «Покровские ворота». Она призналась, что теперь у нее будут проблемы с голосом пять дней.
— К сожалению, мне пришлось идти на серьезную манипуляцию для того, чтобы я звучала хотя бы вот так, — сообщила артистка охрипшим голосом изданию Super.ru.
Бузова пояснила, что в этом спектакле ей повезло, так как артисты играют под фонограмму, поэтому напрягать связки не пришлось. На протяжении всей процедуры звезде помогал ее лечащий фониатр, с которым она сотрудничает много лет.
— Пришлось сделать опасную для вокалистов манипуляцию. После этого голоса не будет пять дней. Для меня это хуже, чем температура или когда плохо себя чувствую, — пожаловалась певица.
Ольга Бузова ранее рассказала, почему перестала общаться с бывшими коллегами по телепроекту «Дом-2». По ее словам, это произошло после того, как новым ведущим программы стал ее экс-возлюбленный, рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.