Что делать, если получил водительские права, но страшно ездить за рулём?

Инспектор ГАИ поделилась полезными рекомендациями.
Начинающие автолюбители, получившие водительское удостоверение, могут испытывать страх за рулём. Инструктора рядом нет, а вдруг что-то случится? Как настроиться на самостоятельную езду?
«Установите на автомобиль знак “Начинающий водитель”. Перед совершением первых поездок по дорогам общего пользования попробуйте выполнить основные манёвры на безлюдной территории, — рекомендует инспектор Госавтоинспекции Ольга Беляцкая. — Обследуйте необходимый маршрут заблаговременно, чтобы не отвлекаться на навигатор в телефоне во время поездки. Старайтесь первое время ездить по привычным маршрутам, постепенно расширяя свою дорожную карту».
Специалист также советует не выезжать на загородные трассы до наступления полной уверенности в своих навыках управления автомобилем. Важно соблюдать скорость и дистанцию, держать руль обеими руками, внимательно смотреть по зеркалам, строго следовать дорожно-знаковой информации и не совершать резких необдуманных манёвров.
Напомним, ранее Ольга Беляцкая рассказала, с какого возраста можно оставлять ребёнка в машине одного, и что грозит нарушителю.