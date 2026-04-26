Что делать, если получил водительские права, но страшно ездить за рулём?

Инспектор ГАИ поделилась полезными рекомендациями.

Инспектор ГАИ поделилась полезными рекомендациями.

Начинающие автолюбители, получившие водительское удостоверение, могут испытывать страх за рулём. Инструктора рядом нет, а вдруг что-то случится? Как настроиться на самостоятельную езду?

«Установите на автомобиль знак “Начинающий водитель”. Перед совершением первых поездок по дорогам общего пользования попробуйте выполнить основные манёвры на безлюдной территории, — рекомендует инспектор Госавтоинспекции Ольга Беляцкая. — Обследуйте необходимый маршрут заблаговременно, чтобы не отвлекаться на навигатор в телефоне во время поездки. Старайтесь первое время ездить по привычным маршрутам, постепенно расширяя свою дорожную карту».

Специалист также советует не выезжать на загородные трассы до наступления полной уверенности в своих навыках управления автомобилем. Важно соблюдать скорость и дистанцию, держать руль обеими руками, внимательно смотреть по зеркалам, строго следовать дорожно-знаковой информации и не совершать резких необдуманных манёвров.

Напомним, ранее Ольга Беляцкая рассказала, с какого возраста можно оставлять ребёнка в машине одного, и что грозит нарушителю.