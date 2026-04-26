Биолог Ноздрина предупредила об опасности ландыша для здоровья человека

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ландыш майский может угрожать здоровью. Употребление в пищу его ягод способно привести к летальному исходу, рассказала ТАСС доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина.
«Здоровью человека может угрожать контакт с ландышем майским, символом весеннего леса. Его красные ягоды богаты сердечными гликозидами, способными нарушить работу сердечно-сосудистой системы», — пояснила Ноздрина.
Биолог добавила, что опасность для здоровья также может представлять осока. «Ее жесткие, режущие края листьев способны наносить глубокие травмы, которые легко инфицируются», — заключила она.