Степашин: потомки российских дворян за границей достойно относятся к РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Потомки российских дворян, живущие за рубежом, достойно относятся к своей исторической Родине. Об этом заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
Речь об этом зашла, в частности, в контексте возвращения в Россию представителей знатных родов, уезжавших в годы революции.
«Самое-то главное — те, кто живет за рубежом, наши соотечественники, они достойно себя ведут. Ни разу не слышал, чтобы они что-то плохое говорили о своей исторической Родине. Это, конечно, очень важно, все-таки порода и любовь к стране», — отметил Степашин.
Ранее в беседе с ТАСС он рассказывал об окончательном переезде в Россию графа Петра Шереметева, который сначала долгое время жил в Марокко, затем — во Франции, где основал Парижскую русскую консерваторию им. Сергея Рахманинова.