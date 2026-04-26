Аферисты заставили студентку прилететь в Хабаровск и вскрыть сейф родителей

В Хабаровске 21-летняя девушка стала жертвой мошенников после звонка о якобы обязательной диспансеризации — аферисты срежиссировали целый криминальный боевик, куда жертва оказалась втянута против своей воли. Об этом сообщили в прокуратуре края.
История началась в середине апреля, когда студентке позвонили якобы из медицинского учреждения и сообщили о необходимости пройти обследование. Разговор быстро перешёл в другое русло — девушке предложили «переоформиться» в другую поликлинику и попросили продиктовать личные данные.
После этого события начали развиваться стремительно. На аккаунте потерпевший в «Госуслугах» зафиксировали вход с незнакомого устройства, затем последовали новые звонки — уже от людей, представлявшихся сотрудниками Минцифры и силовых структур. Девушку убедили, что на неё якобы оформлена доверенность, а сама она может стать фигурантом уголовного дела.
Под давлением и в состоянии тревоги студентка выполняла все указания. Она срочно вылетела из Москвы в Хабаровск, заняв деньги на билет, и даже не сообщила родителям о настоящей причине возвращения. Всё это время она оставалась на связи с неизвестными и следовала их инструкциям.
В итоге мошенники убедили семью покинуть квартиру на время. Когда они вернулись, оказалось, что сейф вскрыт, и из него пропали 600 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В прокуратуре напоминают, что подобные схемы становятся всё более изощрёнными, и призывают граждан не передавать личные данные незнакомцам.