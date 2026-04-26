Онищенко перечислил четыре смертоносные болезни на ближайшие пять лет

Люди будут чаще всего умирать от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и эндокринных патологий в течение ближайших пяти лет. При этом из инфекций самым смертоносным будет грипп. Такое мнение высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет», — сказал Онищенко ТАСС.
Онищенко указал на то, что в настоящее время в мире еще не закончилась седьмая пандемия холеры, уточнив, что для РФ эта проблема малоактуальна.
Ранее Онищенко предположил, что вирус оспы обезьян (mpox), который вызывал вспышки в 2022—2023 годах, вирус краснухи и птичий грипп H5N1 могут стать причиной очередной пандемии.
Тем временем иммунологи Викулов и Болибок объяснили, почему не нужно паники из-за болезни Х, которая якобы может вызвать пандемию в ближайшее время.