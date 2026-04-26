Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один нижегородец вернулся домой из украинского плена

Он долгое время не выходил на связь.

Источник: Время

Военнослужащий из Володарского района вернулся на родину из украинского плена. Об этом сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

Она рассказала, что родственники нижегородца, который долгое время не выходил на связь, обратились к ней за помощью.

В результате очередного обмена пленными были возвращены 193 военнослужащих на территорию Украины и столько же — в Россию.

«Среди них — тот самый наш земляк, — написала Кислицына. — Очень скоро он будет дома».

Она выразилась благодарность всем, кто сделал возможным этот процесс.

"Мне уже позвонили и написали родственники ребят, которых пока нет в списках.

Поверьте, все органы, причастные к этим мероприятиям, делают всё возможное, чтобы ваши родные как можно скорее оказались дома", — отметила Оксана Кислицына.

Ранее другой участник СВО из Нижегородской области вернулся домой из украинского плена.