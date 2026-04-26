Еще один нижегородец вернулся домой из украинского плена

Военнослужащий из Володарского района вернулся на родину из украинского плена. Об этом сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
Она рассказала, что родственники нижегородца, который долгое время не выходил на связь, обратились к ней за помощью.
В результате очередного обмена пленными были возвращены 193 военнослужащих на территорию Украины и столько же — в Россию.
«Среди них — тот самый наш земляк, — написала Кислицына. — Очень скоро он будет дома».
Она выразилась благодарность всем, кто сделал возможным этот процесс.
"Мне уже позвонили и написали родственники ребят, которых пока нет в списках.
Поверьте, все органы, причастные к этим мероприятиям, делают всё возможное, чтобы ваши родные как можно скорее оказались дома", — отметила Оксана Кислицына.
