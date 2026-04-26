Рубио и Бессент попытались спрятаться за столом при стрельбе в отеле «Хилтон»

Сотрудники СБ вывели спикера Палаты представителей США Майка Джонсона после звуков стрельбы в «Хилтоне».

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент и другие чиновники прятались за столом, прежде чем их вывели из зала во время стрельбы. Об этом пишет журналист New York Post.

До того как агенты секретной службы ворвались в бальный зал, посетители, сидевшие в дальней части помещения, сообщили, что слышали хлопки, напоминающие выстрелы.

В свою очередь сотрудники службы безопасности позднее эвакуировали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Напомним, что накануне президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с официального ужина из-за шума в зале. При этом выстрелы были произведены не в самого президента, а внутри здания, где он находился, — речь идет об отеле «Хилтон» в Вашингтоне.

По данным пресс-пула Белого дома, преступник задержан. Это опровергает появившуюся ранее информацию о том, что злоумышленник был ликвидирован.

