Рубио и Бессент попытались спрятаться за столом при стрельбе в отеле «Хилтон»

До того как агенты секретной службы ворвались в бальный зал, посетители, сидевшие в дальней части помещения, сообщили, что слышали хлопки, напоминающие выстрелы.
В свою очередь сотрудники службы безопасности позднее эвакуировали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
Напомним, что накануне президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с официального ужина из-за шума в зале. При этом выстрелы были произведены не в самого президента, а внутри здания, где он находился, — речь идет об отеле «Хилтон» в Вашингтоне.
По данным пресс-пула Белого дома, преступник задержан. Это опровергает появившуюся ранее информацию о том, что злоумышленник был ликвидирован.