Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для журналистов Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для корреспонденов пресс-пула Белого дома в отеле Washington Hilton. Ранее журналисты сообщали, что преступник был убит.

Источник: Life.ru

Политик высоко оценил действия Секретной службы и других силовых структур, назвав их «фантастическими». По словам Трампа, сотрудники проявили смелость и быстроту.

Стрелявшей взят под стражу. Сейчас власти решают, стоит ли продолжать мероприятие. Ожидается, что вердикт вынесут в ближайшее время.

«Независимо от этого решения, вечер будет совсем не таким, как планировалось, и нам просто придётся повторить всё заново», — заявил президент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше