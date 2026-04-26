Трамп иронично прокомментировал прием со стрельбой в гостинице «Хилтон»: «Отличный вечер»

Американский глава заверил, что мероприятие не будет отличаться от запланированного. Трамп уточнил, что встречу придется просто начать заново. Напомним, что утром 26 апреля внутри гостиницы «Хилтон» неизвестным был открыт огонь, в здании находился президент США. После того, как стали слышны звуки выстрелов, агенты секретной службы с оружием вышли на сцену и эвакуировали Трампа. Трамп при этом пообещал вернуться на сцену после инцидента со стрельбой и продолжить запланированное мероприятие.