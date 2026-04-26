Трамп иронично прокомментировал прием со стрельбой в гостинице «Хилтон»: «Отличный вечер»

Дональд Трамп сообщил о задержании стрелявшего на мероприятии в Вашингтоне, где он присутствовал. Президент США иронично назвал прием в гостинице «Хилтон» «отличным».
«Стрелок был задержан, и я рекомендовал, чтобы мы “проводили шоу дальше”, но всё будет полностью зависеть от правоохранительных органов», — сказал Трамп.
Американский глава заверил, что мероприятие не будет отличаться от запланированного. Трамп уточнил, что встречу придется просто начать заново. Напомним, что утром 26 апреля внутри гостиницы «Хилтон» неизвестным был открыт огонь, в здании находился президент США. После того, как стали слышны звуки выстрелов, агенты секретной службы с оружием вышли на сцену и эвакуировали Трампа. Трамп при этом пообещал вернуться на сцену после инцидента со стрельбой и продолжить запланированное мероприятие.