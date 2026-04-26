В Иркутской области сохранят льготный проезд в автобусах

Долги перевозчикам выплатят.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание с членами правительства и транспортными компаниями по вопросу перевозки льготников. Глава региона пообещал погасить задолженность перед перевозчиками до 1 мая — необходимые средства уже доведены до минтранса. В ответ компании, ранее угрожавшие отказать льготникам в проезде с 1 мая, пересмотрели решение и продолжат работу в обычном режиме.

Также принято решение сохранить все меры соцподдержки для льготников в городском и пригородном транспорте. Для оптимизации процесса создадут рабочую группу с участием перевозчиков. Кобзев заверил, что помощь участникам СВО и льготные перевозки остаются приоритетом, несмотря на трудности. В регионе льготами на проезд пользуются около 90 тысяч человек.