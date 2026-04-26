В России отменили полный запрет на вувузелы на стадионах

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Список духовых инструментов, которые могут с разрешения организаторов использовать болельщики на стадионах в России, расширен. К горнам и дудкам добавлены вувузелы и другие «приспособления для извлечения звуков», следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.
В обновленной версии правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях исчез пункт о том, что на стадионы запрещено проносить и использовать «духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок».
Ограничения при этом сняты не полностью. В одном из новых пунктов документа прописано, что пронос горнов, дудок и вувузел «допускается только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом». Таким образом, финальное решение о возможности использования тех или иных инструментов остается за организаторами состязаний.
«Приспособления для извлечения звуков (в том числе горны, дудки и вувузелы) должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям», — указано в новой версии правил.
Вувузела — длинный рожок из Южной Африки, получивший широкую популярность во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году. Из-за громкого монотонного звука вувузелы с тех пор были запрещены на многих спортивных состязаниях по всему миру.
Как ранее сообщал ТАСС, правительство РФ внесло изменения в правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В документе, в частности, детализированы процедуры осмотра транспортных средств, согласования проноса и использования средств поддержки и так далее.