Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отменили полный запрет на вувузелы на стадионах

Список духовых инструментов, которые могут с разрешения организаторов использовать болельщики, расширили также горнами, дудками и другими «приспособлениями для извлечения звуков».

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Список духовых инструментов, которые могут с разрешения организаторов использовать болельщики на стадионах в России, расширен. К горнам и дудкам добавлены вувузелы и другие «приспособления для извлечения звуков», следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В обновленной версии правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях исчез пункт о том, что на стадионы запрещено проносить и использовать «духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок».

Ограничения при этом сняты не полностью. В одном из новых пунктов документа прописано, что пронос горнов, дудок и вувузел «допускается только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом». Таким образом, финальное решение о возможности использования тех или иных инструментов остается за организаторами состязаний.

«Приспособления для извлечения звуков (в том числе горны, дудки и вувузелы) должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям», — указано в новой версии правил.

Вувузела — длинный рожок из Южной Африки, получивший широкую популярность во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году. Из-за громкого монотонного звука вувузелы с тех пор были запрещены на многих спортивных состязаниях по всему миру.

Как ранее сообщал ТАСС, правительство РФ внесло изменения в правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В документе, в частности, детализированы процедуры осмотра транспортных средств, согласования проноса и использования средств поддержки и так далее.