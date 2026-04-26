На Украине призвали Зеленского приехать в Москву вместо Баку: «Иначе не надо врать»

Владимир Зеленский должен договариваться с Россией в Москве, а не в Баку. С подобным мнением выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Послушай, Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном», — сказал Соскин.
Эксперт заявил, что Зеленский целенаправленно вводит в заблуждение о своей готовности к диалогу с президентом РФ, чтобы показать Западу «красивую картинку».
Владимир Зеленский 25 апреля прилетел в Азербайджандля встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджанский лидер отметил, что у Баку и Киева есть возможности по производству вооружений.
В свою очередь Владимир Путин еще осенью предложил киевскому главарю приехать в Москву, если тот готов к встрече. Однако украинский политик позже предложение отверг.