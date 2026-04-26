Умер писатель Евгений Борисов

Писатель Евгений Борисов умер в Твери в 92 года.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни писатель Евгений Борисов, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Тверской области. Об этом информировала пресс-служба администрации региона.

«Евгений Иванович был истинным представителем российской интеллигенции, писавшим в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы», — сказал губернатор Виталий Королев.

Сообщается, что Борисову было 92 года. Прощание с писателем пройдёт 27 апреля.

Ранее сообщалось, что талантливый режиссер, продюсер, телеведущий, заслуженный артист РФ Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни, причиной смерти стал инфаркт.

Также сообщалось, что в возрасте ста лет умер Рой Медведев, историк-легенда, который писал о Сталине и Ельцине. Подробности читайте здесь на KP.RU.

В Белоруссии умер поэт Владимир Каризна, один из авторов Государственного Гимна этой страны.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше