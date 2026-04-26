Умер писатель Евгений Борисов

Ушел из жизни писатель Евгений Борисов, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Тверской области. Об этом информировала пресс-служба администрации региона.
«Евгений Иванович был истинным представителем российской интеллигенции, писавшим в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы», — сказал губернатор Виталий Королев.
Сообщается, что Борисову было 92 года. Прощание с писателем пройдёт 27 апреля.
