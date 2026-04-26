«Не платили гонорары»: Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из «Аншлага»

Юморист Ефим Шифрин не нуждается в представлении широкой аудитории. Он начинал смешить своими выступлениями многих артистов, которые сейчас с гордостью могут заявить, что помнят его с детства. Так, когда-то Александр Олешко получил от Шифрина оригинальный автограф. На своем снимке Ефим Залманович написал необычное пожелание: «Саша, будь человеком!».
Об этом и многом другом Шифрин рассказал в передаче «Секрет на миллион» на НТВ. Знаменитый юморист стал гостей Леры Кудрявцевой ровно через месяц с даты своего юбилея.
Напомним, что бывшему аншлаговцу 25 марта исполнилось 70 лет. Круглая и довольно значимая дата — но юбиляр выглядит отлично. Не зря же Ефим Шифрин продолжает заниматься бодибилдингом с личным тренером уже более восьми лет.
Не жалуется артист и на память. «Все что, мне нужно для работы, пока фурычит. Гляжу на текст, фотографирую и запоминаю», — с иронией отметил юморист. Правда, Шифрин не преминул пожаловаться на свою вечную «спутницу» Люсю.
Вымышленный персонаж из монологов, по словам артиста, он просто ненавидит. «Цепкая маска Люси меня держала. Она буквально торчала из меня», — признался 70-летний Ефим Залманович.
Но это не единственное откровение, на которое решился Шифрин во время передачи. Он рассказал о том, что «Аншлаг» оставил по себе довольно неприятные воспоминания. Артист покинул популярный юмористический проект из-за финансового вопроса. Отсутствие гонораров казалось ему «унизительным». Гость «Секрета на миллион» совершенно не мог находиться больше в таком положении и решил уйти, заняться сольной карьерой, собственным театром.
Ефим Шифрин развеял слухи о своих конфликтах с Региной Дубовицкой. Он подчеркнул, что находится в прекрасных отношениях с телеведущей. «Регина никогда не была продюсером», — отметил юморист. Он дал понять, что проблемы остались и после ухода из «Аншлага».
Артисту даже пришлось подавать в суд на продюсеров. Шифрину не хотелось, чтобы создатели передачи использовали его популярные монологи, смешные истории и зарабатывали на этом. В итоге юморист доказал свою правоту в этом вопросе и выиграл суд.
Сейчас Ефим Шифрин полностью погружен в дело своей жизни — театральное творчество. На шоу «Секрет на миллион» артист с особой теплотой вспомнил маму, которая ушла из жизни в 77 лет. «У меня мистическая связь с ней. Всегда слышу ее, советуюсь», — разоткровенничался юморист. Но его главный секрет остался «за семью замками». Ефим Шифрин сжег конверт и отказался раскрывать сокровенную тайну, хотя на кону и был миллион рублей.