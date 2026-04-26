26 апреля: Какой сегодня церковный праздник

26 апреля 2026 года приходится на воскресенье. День не попадает в период поста и сам не является постным. Никаких ограничений в еде, установленных церковным уставом, сегодня нет. Каждое воскресенье после Пасхи имеет особое значение, раскрывая разные аспекты Воскресения Христова. Сегодняшний день прославляет святых жен-мироносиц, первыми пришедших ко гробу воскресшего Христа и распространивших весть о Его воскресении (дата эта переходящая, празднование совершается в третье воскресенье от Воскресения Христова). Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна и другие — стали первыми свидетельницами Воскресения. Именно они первыми пошли ко Гробу Господню после Распятия, чтобы совершить обряд помазания тела благовониями, главным из которых было миро. День святых жён-мироносиц известен также как Православный женский день. Праздник напоминает о равенстве мужчины и женщины в глазах Бога, утверждая, что обе половины человечества имеют равные возможности для духовного спасения и вечной жизни. Что еще празднуют 26 апреля в церкви Среди памятуемых в этот день святых: праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, сыгравшие важную роль в погребении тела Иисуса Христа. Принявшие страдания за веру священномученик Артемон, пресвитер Лаодикийский (303), мученик Крискент из Мир Ликийских (III), мученица Фомаида Египетская (476). Также чтут в этот день благоверную царицу Тамару Грузинскую (XIII) и преподобномученицу Марфу (1941).