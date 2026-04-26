Трамп — о стрельбе на приёме с его участием: Отличный вечер в Вашингтоне

«Отличный вечер в Вашингтоне», — написал политик в соцсети Truth Social.
Республиканец заявил, что покинул площадку мероприятия, где произошла стрельба.
«Правоохранительные органы потребовали, чтобы мы покинули территорию в соответствии с протоколом, что мы и сделаем немедленно», — сообщил Трамп.
Американский лидер также добавил, что мероприятие перенесено на более поздний срок в течение 30 дней.
Кроме того, Трамп подтвердил задержание стрелявшего.
Напомним, инцидент произошёл вечером в субботу по местному времени в отеле Washington Hilton в американской столице. Дональда Трампа срочно эвакуировали с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В зале раздались громкие хлопки. Агенты Секретной службы окружили президента прямо на сцене и увели его в безопасное место. Вместе с Трампом эвакуировали первую леди, вице-президента и пресс-секретаря. Гостей попросили покинуть помещение. В результате нападения никто не пострадал. Стрелявший получил ранение.
