Трамп — о стрельбе на приёме с его участием: Отличный вечер в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп иронично отреагировал на стрельбу в отеле Washington Hilton, где он участвовал в мероприятии, посвящённом журналистам пресс-пула Белого дома.

Источник: Life.ru

«Отличный вечер в Вашингтоне», — написал политик в соцсети Truth Social.

Республиканец заявил, что покинул площадку мероприятия, где произошла стрельба.

«Правоохранительные органы потребовали, чтобы мы покинули территорию в соответствии с протоколом, что мы и сделаем немедленно», — сообщил Трамп.

Американский лидер также добавил, что мероприятие перенесено на более поздний срок в течение 30 дней.

Кроме того, Трамп подтвердил задержание стрелявшего.

Напомним, инцидент произошёл вечером в субботу по местному времени в отеле Washington Hilton в американской столице. Дональда Трампа срочно эвакуировали с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В зале раздались громкие хлопки. Агенты Секретной службы окружили президента прямо на сцене и увели его в безопасное место. Вместе с Трампом эвакуировали первую леди, вице-президента и пресс-секретаря. Гостей попросили покинуть помещение. В результате нападения никто не пострадал. Стрелявший получил ранение.

