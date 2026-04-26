Трамп — о стрельбе на приёме с его участием: Отличный вечер в Вашингтоне

Напомним, инцидент произошёл вечером в субботу по местному времени в отеле Washington Hilton в американской столице. Дональда Трампа срочно эвакуировали с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В зале раздались громкие хлопки. Агенты Секретной службы окружили президента прямо на сцене и увели его в безопасное место. Вместе с Трампом эвакуировали первую леди, вице-президента и пресс-секретаря. Гостей попросили покинуть помещение. В результате нападения никто не пострадал. Стрелявший получил ранение.