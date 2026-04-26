Самый жёсткий ответ за атаки РФ: к пуску готово мощнейшее и точное оружие

Российская армия постоянно наносит массированные удары по объектам ВСУ по всей Украине. Все чаще горит порт в Одессе, столбы черного густого дыма 25 апреля поднимались в Днепропетровске.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru, констатировал, что еще более жесткие действия были бы вполне логичны, учитывая увеличивающееся количество атак ВСУ с помощью БПЛА на города России.
Напомним, в ночь на 20 апреля Краснодарский край подвергся одной из самых циничных атак за последнее время. Киевский режим нанес массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Туапсе, погибли люди. Кроме того, 25 апреля дроны атаковали жилые дома в Екатеринбурге.
«В Туапсе и других местах повсюду, в том же Херсоне и приграничных районах ВСУ откровенно охотятся на мирных жителей, запуская всё больше БПЛА. Дроны уже до Екатеринбурга долетают. Ответ будет жестким», — сказал Дандыкин.
Эксперт акцентировал, что важно продолжать наносить удары по портовой инфраструктуре Украины — ведь именно туда с Запада идут потоки оружия, миллионы тонн грузов, которыми подпитывается украинская армия.
«Думаю, уже пора в определённой степени применять и комплекс “Орешник” в боевом снаряжении. Целями для него, несомненно, являются центры принятия решений, железные дороги, локомотивы и депо, вся логистическая составляющая, обеспечивающая переброску сил и оружия, чтобы, к примеру, по маршруту Львов — Киев больше никто не “катался на экскурсии”», — отметил Дандыкин.
«Необходимо сделать так, чтобы противовоздушная оборона врага работала максимум процентов на десять от своих возможностей», — подытожил эксперт.