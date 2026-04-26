Бортпроводница из Иркутска вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс — 2026»

30-летняя Виктория Султанова является призером чемпионата России по бодибилдингу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бортпроводница Виктория Султанова принимает участие в конкурсе «Топ стюардесс — 2026». Об этом сообщается в социальных сетях конкурса. Девушка — родом из Читы, с 16 лет она училась и работала. Получила высшее образование в сфере кадастра и начала строить карьеру.

— Но внутреннее стремление к небу всегда было сильнее. Один полет стал поворотным моментом, тогда Виктория поняла, что хочет стать бортпроводником. Сибирячка уволилась, переехала в столицу Приангарья и начала реализацию своей мечты. Именно в этот период она познакомилась с будущим мужем, — говорится в анкете участницы.

30-летняя Виктория является чемпионкой Иркутской области и призером чемпионата России по бодибилдингу в категории «фитнес-модель». С 2021 года она успешно работает бортпроводником, накопив за это время тысячи часов налета и сотни рейсов, что говорит о ее глубокой преданности профессии.