Ограничение движения грузовиков в Кудымкарском округе продлено до 4 мая

До 4 мая в Кудымкарском муниципальном округе продолжит действовать ограничение движения для тяжелых транспортных средств, сообщили в пресс-службе окружной администрации.
Запрет на движение по автодорогам муниципалитета касается грузовиков массой от 10 тонн, грузовых автомобилей повышенной проходимости свыше 3,5 тонн и тракторов всех марок.
Разрешен проезд ряда важных категорий транспорта: пассажирских автобусов, грузовиков с продуктами, кормами, лекарствами, топливом, удобрениями, семенами и почтой, мусоровозов и спецтехники.
Временное ограничение является мерой безопасности в период весенней распутицы. Это необходимо, чтобы не повреждать дорожного полотно и обеспечить безопасное движение транспорта.