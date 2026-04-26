Ограничение движения грузовиков в Кудымкарском округе продлено до 4 мая

Из-за весенней распутицы проезд тяжелого транспорта запрещен.

Источник: Комсомольская правда

До 4 мая в Кудымкарском муниципальном округе продолжит действовать ограничение движения для тяжелых транспортных средств, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Запрет на движение по автодорогам муниципалитета касается грузовиков массой от 10 тонн, грузовых автомобилей повышенной проходимости свыше 3,5 тонн и тракторов всех марок.

Разрешен проезд ряда важных категорий транспорта: пассажирских автобусов, грузовиков с продуктами, кормами, лекарствами, топливом, удобрениями, семенами и почтой, мусоровозов и спецтехники.

Временное ограничение является мерой безопасности в период весенней распутицы. Это необходимо, чтобы не повреждать дорожного полотно и обеспечить безопасное движение транспорта.