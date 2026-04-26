«Небесный свод горел огнём»: 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

«Уехали без брезентовых костюмов (пожарные* — прим.ред.) — в одних рубашках, их не предупредили, их вызвали на “обыкновенный пожар”. В семь часов мне сказали, что он в больнице. Я побежала туда, но вокруг уже стояло кольцо милиции, никого не пускали. Только машины “скорой” въезжали и выезжали. Кричали: к машинам не подходить — счётчики зашкаливают. Я всё-таки нашла знакомую врача, схватила её за халат: “Пропусти меня”. Она только ответила: “С ним плохо. Со всеми плохо”. И всё же мы пробежали внутрь — на несколько минут. Я увидела его… опухшего, отёкшего, с почти исчезнувшими глазами. И только одна мысль: “Надо молока. Много молока… пусть выпьют хотя бы по три литра”. Но он уже не мог пить. Тогда ещё никто не понимал, что происходит. Многие врачи, медсёстры, санитарки позже заболеют и умрут. Но тогда это было впереди — и никто не знал. В десять утра умер оператор. Он был первым… в первый день. Потом стало известно, что под завалами остался Валера Ходемчук — его так и не достали, просто забетонировали. Но тогда ещё казалось, что это не конец…», — Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарника Василия Игнатенко.