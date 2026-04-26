В Ванино строят модульное здание для пожарной части и спасателей

В посёлке Ванино Хабаровского края возводят модульное здание для размещения 19-й пожарной части и аварийно-спасательной службы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы ведутся во исполнение поручения Президента России Владимира Путина об усилении противопожарной охраны, а также в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров».
Ход строительства проинспектировала заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. «Ввод этого здания — стратегически важное решение для района. Мы не просто переезжаем из старого помещения, а создаем единый центр оперативного реагирования, оснащенный по самым современным стандартам», — подчеркнула она.
На сегодняшний день готово 100% основания, на 80% выполнена выездная площадка, полностью смонтирован металлокаркас будущего депо. Монтаж стеновых панелей выполнен на 80%. Стоимость работ составляет около 70 миллионов рублей. Завершить строительство планируется к середине июня, подрядчик намерен сдать объект к 12 июня.
Новое здание позволит не только передислоцировать подразделение из помещений, требующих капремонта, но и создать на его базе поисково-спасательный отряд. Службу здесь будут нести 49 сотрудников Противопожарной службы края и 15 специалистов Аварийно-спасательной службы. Подразделение прикрывает рабочие посёлки Ванино, Октябрьский и посёлок Токи с общим населением около 24,5 тысячи человек.
