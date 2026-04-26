NYP назвал имя стрелявшего в отеле «Хилтон», где был Трамп

Стрелявшим на приеме корреспондентов при Белом доме с участием Дональда Трампа оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Об этом пишет журналист NYP.
Уточняется, что мужчина пришел с дробовиком, пытался прорвать охрану, выстрелил в агента и был задержан на месте.
Утром 26 апреля сообщили о стрельбе на приеме корреспондентов Белого дома. Associated Press писало, что гости слышали 5−8 выстрелов. Пресс-пул Белого дома заявил, после предупреждения агенты начали эвакуацию.
Сам Трамп немедленно покинул прием и направился в Белый дом. Там президент США намерен выступить с пресс-конференцией. Агентство Associated Press сообщало, что офицер Секретной службы США получил ранение в ходе стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился Трамп.