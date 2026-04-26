Трамп сообщил о задержании стрелявшего на мероприятии с его участием

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 25 апреля, сообщил о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне с его участием.
— Стрелявшего задержали. Я рекомендовал: пусть все идет своим чередом, — написал он в соцсети Truth Social.
Дональда Трампа вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился американский лидер, вышли агенты секретной службы с оружием. Трампа эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители задержали мужчину, который присылал в Белый дом угрозы убить Дональда Трампа и его сына Баррона. Об этом 10 апреля сообщил телеканал CBS.
По его данным, 17 марта на сайте Белого дома появилось сообщение с угрозами. Автор письма представился как «Мистер “Я собираюсь убить твоего ребенка” Ковчо». Им оказался житель Чикаго Майкл Ковчо. В своих письмах он грозился застрелить американского лидера из винтовки и отрезать его сыну голову.