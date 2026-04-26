Трамп сообщил о задержании стрелявшего на мероприятии с его участием

Дональда Трампа вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился американский лидер, вышли агенты секретной службы с оружием. Трампа эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.