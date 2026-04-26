В Хабаровске женщина погибла после падения с виадука на дорогу

В Хабаровске ранним утром 26 апреля женщина разбилась после падения с виадука на дооргу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Смертельный инцидент произошёл на проспекте 60-летия Октября в районе ТЦ «Юбилейный». По предварительным данным, 61-летняя женщина рухнула с виадука прямо на проезжую часть перед движущимся автомобилем Honda Accord. Машина ехала со стороны улицы Большой в направлении Южного микрорайона.
От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель после происшествия оставил автомобиль и попытался скрыться, однако вскоре его задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Сейчас на месте работают инспекторы и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.