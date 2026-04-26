Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске женщина погибла после падения с виадука на дорогу

Она упала прямо на проезжую часть перед движущимся автомобилем Honda Accord.

В Хабаровске ранним утром 26 апреля женщина разбилась после падения с виадука на дооргу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Смертельный инцидент произошёл на проспекте 60-летия Октября в районе ТЦ «Юбилейный». По предварительным данным, 61-летняя женщина рухнула с виадука прямо на проезжую часть перед движущимся автомобилем Honda Accord. Машина ехала со стороны улицы Большой в направлении Южного микрорайона.

От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель после происшествия оставил автомобиль и попытался скрыться, однако вскоре его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают инспекторы и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.