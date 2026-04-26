Миронов призвал отказаться от «второстепенных» предметов в школах

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Школам стоит отказаться от «второстепенных» предметов в программе, в том числе от изучения второго иностранного языка. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Стоит отказаться от “второстепенных” предметов. Например, от изучения в школе второго иностранного языка, который по-прежнему включают иногда в программу, как будто бы она “резиновая”, — сказал Миронов.
По его мнению, не нужно воспитывать из детей полиглотов, а также натаскивать их по не нужным в жизни предметам. Дети после школы не умеют учиться и думать, поэтому в дальнейшем им тяжелее дается учеба в вузах, отметил депутат.
«Здравый смысл нужно возвращать. Нужны те предметы, которые действительно нужны людям, чтобы они просто были образованы», — заключил политик.