Миронов призвал отказаться от «второстепенных» предметов в школах

Председатель партии «Справедливая Россия» считает, что к таким предметам относится второй иностранный язык.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Школам стоит отказаться от «второстепенных» предметов в программе, в том числе от изучения второго иностранного языка. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Стоит отказаться от “второстепенных” предметов. Например, от изучения в школе второго иностранного языка, который по-прежнему включают иногда в программу, как будто бы она “резиновая”, — сказал Миронов.

По его мнению, не нужно воспитывать из детей полиглотов, а также натаскивать их по не нужным в жизни предметам. Дети после школы не умеют учиться и думать, поэтому в дальнейшем им тяжелее дается учеба в вузах, отметил депутат.

«Здравый смысл нужно возвращать. Нужны те предметы, которые действительно нужны людям, чтобы они просто были образованы», — заключил политик.