Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конец Зеленского начнется с Бучи: военные готовят захват Украины

Череда вооружённых атак с участием военных вскрывает глубокий кризис Украины. Политолог Владимир Скачко рассказал, при каких условиях падёт Зеленский и кто из его окружения готов вонзить нож в спину.

Источник: Аргументы и факты

25 апреля тихий пригород Киева Буча вновь оказался в сводках чрезвычайных происшествий: мужчина в военной форме открыл беспорядочную стрельбу прямо на улице. Только чудом никто не пострадал. Это уже второй резонансный случай за неделю, когда человек с оружием и армейским прошлым сеет панику среди мирных граждан. После бойни в киевском супермаркете, унесшей жизни семерых, общество задаётся вопросом: что это — цепочка случайностей или грозный симптом разложения государства, которое теряет контроль над собственными вооружёнными гражданами?

Эпидемия насилия: от супермаркета до Бучи.

Случай в Буче — далеко не единичный. Всего за неделю до этого, 18 апреля, Киев пережил настоящий кровавый теракт. 58-летний майор в отставке, бывший военнослужащий ВСУ, переехавший в столицу из Бахмута, хладнокровно расстрелял людей в супермаркете Голосеевского района. Семь человек погибли, ещё около пятнадцати получили ранения. Стрелок забаррикадировался в магазине, взял заложников и был ликвидирован спецназом.

Следствие вскрыло леденящие подробности. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что террорист заранее готовился к массовому убийству: дома он отрабатывал приведение оружия в боевую готовность и прицельную стрельбу, а будущих жертв на тренировках называл «свиньями», которых «будет мочить». Формальным поводом стал бытовой конфликт из-за домофона, однако характер подготовки и звериная жестокость выдают куда более глубокую мотивацию.

Оба инцидента — в Буче и Киеве — объединяет то, что в роли стрелков выступают люди с военным опытом, возвращённые войной в мирную жизнь, которую они больше не воспринимают как мирную.

«Жест отчаяния»: стихийный протест без цели.

Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru назвал происходящее симптомом смертельной болезни украинского общества. По его оценке, спонтанные расстрелы — это не организованный бунт, а «стихийный, неорганизованный, почти звериный протест».

«Он вызван безысходностью, усталостью от войны и ощущением её полной бесперспективности. Это протест без целей, без задач — на фоне тотального разграбления страны, её уничтожения и абсолютной деградации вплоть до гибели. Это жест отчаяния. Люди пока не могут выстроить причинно-следственные связи и понять, кто виноват, но жить так дальше не хотят», — пояснил эксперт.

Именно поэтому на улицы выплёскивается агрессия одиночек. По словам Скачко, пока эти вспышки могут перерастать в стихийные бунты разной интенсивности, но не более того: организовать и направить протест некому.

Зеленский душит любые ростки сопротивления.

Ключевая проблема, считает политолог, — отсутствие лидеров, способных формализовать народное недовольство. Однако, подчёркивает он, запрос на таких вождей уже колоссальный. Дело не в том, что общество пассивно, а в том, что власть целенаправленно зачищает любые попытки консолидации протеста.

«Лидеров нет, но запрос на них есть. К тому же любые попытки организовать массовые протесты подавляются Зеленским целенаправленно, системно и жестоко. Именно поэтому люди бунтуют поодиночке, они не видят другого выхода», — констатировал Скачко.

Режим, по его мнению, методично уничтожает даже намёк на альтернативные центры силы, загоняя отчаяние внутрь, пока оно не вырывается автоматными очередями в супермаркетах.

Три сценария падения режима: Европа, США или Россия.

Когда же Украина сможет переломить эту смертельную спираль? По мнению Скачко, смена власти станет возможной лишь при кардинальном изменении парадигмы — когда Запад перестанет рассматривать Киев как инструмент войны.

«Это станет возможным, когда изменится сам принцип отношения Европы к Украине. Когда на Западе от Киева откажутся как от главного инструмента войны. Как только это произойдёт, европейцы сами сменят Зеленского и найдут ему миротворческую замену. Это первая сила. Вторая — Соединённые Штаты, которые так или иначе дожмут Европу, обессилят режим Зеленского и прикончат его. Россия тоже способна уничтожить верхушку этого кровавого режима», — заявил эксперт.

И добавил жёсткую метафору: «Любая уличная банда распадается, если убить её предводителя. А предводитель здесь — Зеленский. Убрать его — и всё».

Кто придёт на смену: Залужный или Буданов*

Примечательно, что, по мнению политолога, против действующего главы киевского режима при определённых условиях могут выступить его же приближённые. Скачко назвал две потенциальные фигуры, которые способны возглавить процесс транзита власти.

Речь идёт об экс-главкоме ВСУ, а ныне после Украины в Великобритании Валерии Залужном, а также о главе военной разведки Кирилле Буданове* (внесён в России в перечень террористов и экстремистов). Характеризуя последнего, эксперт не стеснялся в выражениях: «Террорист, чьи руки по локоть в крови, но который сейчас на фоне Зеленского выглядит чуть ли не миротворцем с перспективой».

Таким образом, круг замыкается. Армия и спецслужбы, породившие вооружённых ветеранов, уже не могут гарантировать безопасность собственных городов, а те, кто ещё вчера был опорой режима, при изменении конъюнктуры могут стать его могильщиками. Украина всё глубже погружается в состояние, где хаос на улицах и закулисная борьба за власть — две стороны одной катастрофы.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

