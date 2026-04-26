NYP: В стрельбе на встрече с Трампом в Вашингтоне подозревают жителя Калифорнии

Правоохранители задержали мужчину, который присылал в Белый дом угрозы убить Дональда Трампа и его сына Баррона. Об этом 10 апреля сообщил телеканал CBS. По его данным, 17 марта на сайте Белого дома появилось сообщение с угрозами. Автор письма представился как «Мистер “Я собираюсь убить твоего ребенка” Ковчо». Им оказался житель Чикаго Майкл Ковчо. В своих письмах он грозился застрелить американского лидера из винтовки и отрезать его сыну голову.