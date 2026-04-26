NYP: В стрельбе на встрече с Трампом в Вашингтоне подозревают жителя Калифорнии

Журналистка издания New York Post Кэрол Маркович сообщила, что подозреваемый в стрельбе на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом — 31-летний житель Калифорнии.
— Это 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса в штате Калифорния, — написала она в социальной сети X.
Дональд Трамп ранее сообщил о задержании мужчины, который стрелял в субботу, 25 апреля, на мероприятии в Вашингтоне с его участием.
Американского лидера вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием. Его эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители задержали мужчину, который присылал в Белый дом угрозы убить Дональда Трампа и его сына Баррона. Об этом 10 апреля сообщил телеканал CBS. По его данным, 17 марта на сайте Белого дома появилось сообщение с угрозами. Автор письма представился как «Мистер “Я собираюсь убить твоего ребенка” Ковчо». Им оказался житель Чикаго Майкл Ковчо. В своих письмах он грозился застрелить американского лидера из винтовки и отрезать его сыну голову.