Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: В стрельбе на встрече с Трампом в Вашингтоне подозревают жителя Калифорнии

Журналистка издания New York Post Кэрол Маркович сообщила, что подозреваемый в стрельбе на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом — 31-летний житель Калифорнии.

— Это 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса в штате Калифорния, — написала она в социальной сети X.

Дональд Трамп ранее сообщил о задержании мужчины, который стрелял в субботу, 25 апреля, на мероприятии в Вашингтоне с его участием.

Американского лидера вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием. Его эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители задержали мужчину, который присылал в Белый дом угрозы убить Дональда Трампа и его сына Баррона. Об этом 10 апреля сообщил телеканал CBS. По его данным, 17 марта на сайте Белого дома появилось сообщение с угрозами. Автор письма представился как «Мистер “Я собираюсь убить твоего ребенка” Ковчо». Им оказался житель Чикаго Майкл Ковчо. В своих письмах он грозился застрелить американского лидера из винтовки и отрезать его сыну голову.

