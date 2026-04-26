Назван самый редкий в мире металл

Самым редким металлом на планете признали калифорний. Этот элемент не встречается в природе — его создают искусственно в ядерных реакторах. Среди природных металлов рекордсмен по редкости — осмий. Об этом рассказал эксперт Национальной технологической инициативы Евгений Вишневский. Специалист пояснил разницу между синтезированными и естественными материалами.

Источник: Life.ru

«Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний… Если говорить о природных, стабильных металлах, которые можно добыть из земных недр, то пальму первенства удерживает осмий», — приводит его слова РИА «Новости».

Вишневский добавил — калифорний производят только Россия и США. Объёмы измеряют крупицами. Цена достигает десятков миллионов долларов за грамм. Металл используют в ядерной медицине и научных исследованиях.

Осмий добывают как примесь в рудах пяти стран. Содержание в земной коре — 0,001 частицы на миллион. В тонне породы металла меньше, чем весит песчинка.

Стоимость осмия — от 1,5 тысяч до 10 тысяч долларов за грамм. Цена зависит от чистоты и изотопа. Сплавы применяют в космической отрасли, хирургии и производстве точных инструментов.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться без вольфрама. Без этого металла страна не сможет выпускать снаряды для ударов по Ирану. Цены на вольфрам резко подскочили. Причина — стремительное использование стратегических запасов. С начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость продукции выросла на 500%.

