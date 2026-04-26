Володин осмотрел музей Корейской войны в Пхеньяне

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в КНДР осмотрел Музей победы в Отечественной освободительной войне (1950−1953 гг.).
Музей расположен на берегу реки Потхонган. Здесь обобщена история борьбы корейского народа разных этапов — периодов антияпонской революционной борьбы и Отечественной освободительной войны. В музее также представлены более 300 предметов историко-революционной славы, свыше 120 тыс. военных реликвий и материалов. По инициативе лидера КНДР Ким Чен Ына музей был реконструирован в июле 2013 году по случаю 60-летия победы.
Во дворе находится открытый павильон, где выставлены орудия, применявшиеся в Отечественной освободительной войне, трофейные вооружения и снаряжения, захваченные у противника. У причала музея пришвартован американский шпионский корабль «Пуэбло», который в 1968 году был задержан моряками Корейской народной армии в ходе разведывательной операции в территориальных водах.
25 апреля Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР. По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля он примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.