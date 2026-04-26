Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдёт акция «Сохраняем историю»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 апреля по 8 мая бойцы из Трудового отряда главы города приведут в порядок захоронения ветеранов в рамках акции «Сохраняем историю».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 апреля по 8 мая бойцы из Трудового отряда главы города приведут в порядок захоронения ветеранов в рамках акции «Сохраняем историю».

Она проходит уже 16 лет. За это время благоустроили 850 памятных мест. В этом году бойцы приведут в порядок могилы по заявкам горожан. Жители могут сопровождать бригады и показывать, где именно находится захоронение.

Заявки принимаются до 6 мая. Работы на кладбищах пройдут 7 и 8 мая.

Оставить заявку можно в будни с 09:00 до 18:00 по телефонам:

Ленинский район: Шинное кладбище, тел.: 264−57−48.

Центральный район: Бадалыкское кладбище, тел.: 227−92−79.

Кировский район: Злобинское кладбище, тел.: 8−923−575−86−76.

Советский район: Троицкое кладбище, тел.: 269−45−83.

Свердловский район: Базайское кладбище, тел.: 261−19−94.

Железнодорожный район: тел.: 221−26−32.

Октябрьский район: Николаевское кладбище, тел.:247−01−41.

В заявке необходимо указать ФИО и номер телефона заявителя, название кладбища, точное местоположение захоронения (сектор и ориентиры), данные усопшего (ФИО и дата ухода из жизни).

Подробности по телефону: 218−01−21.

16+