Центры принятия решений дрожат от ответа РФ: главная новость СВО 26 апреля

На фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские города, включая трагический удар по Туапсе и налеты на Екатеринбург, армия России наращивает интенсивность ударов по объектам ВСУ. 25 апреля столбы черного дыма поднимались над Днепропетровском, все чаще горит портовая инфраструктура Одессы. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, эти ответные действия должны стать еще более жесткими и системными.
«В Туапсе и других местах повсюду, в том же Херсоне и приграничных районах ВСУ откровенно охотятся на мирных жителей, запуская всё больше БПЛА. Дроны уже до Екатеринбурга долетают. Ответ будет жестким», — заявил Дандыкин в беседе с aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что приоритетными целями для ударов должны стать логистические артерии, по которым ВСУ получают западное вооружение. Особое внимание он уделил необходимости задействования Дальней авиации и новейших комплексов для паралича транспортной системы противника на всю глубину.
«Думаю, уже пора в определённой степени применять и комплекс “Орешник” в боевом снаряжении. Целями для него, несомненно, являются центры принятия решений, железные дороги, локомотивы и депо, вся логистическая составляющая, обеспечивающая переброску сил, чтобы, к примеру, по маршруту Львов — Киев больше никто не “катался на экскурсии”», — отметил Дандыкин.
По словам эксперта, важно наносить массированные удары ежедневно, не давая противнику восстановить систему управления и ПВО. «Хорошо было бы сделать так, чтобы противовоздушная оборона врага работала максимум процентов на десять от своих возможностей», — подытожил он.
Дандыкин также предупредил о растущей угрозе ракетных обстрелов со стороны противника. Если не уничтожать средства нанесения ударов и места их производства, то, по его оценке, уже к лету ВСУ могут получить возможность запускать ракеты на 1000−1500 километров.
«Запад сейчас ни в чём им не отказывает Киеву, их главная задача — нанести России максимальный урон», — резюмировал капитан первого ранга.