Стрельба в гостинице «Хилтон» во время визита Трампа: последние новости к утру 26 апреля

Из-за стрельбы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в экстренном порядке эвакуировали Дональда Трампа и членов его администрации, передает Politico.
Утром 26 апреля появилась информация о стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома. Как передает Associated Press, гости услышали 5−8 выстрелов. В пресс-пуле Белого дома уточнили, что после предупреждения о стрельбе агенты Секретной службы начали выводить людей.
KP.RU собрал хронологию инцидента со стрельбой в гостинице «Хилтон», где был Трамп.
CNN со ссылкой на Секретную службу сообщил, что охранники «остановили» вооруженного человека. Axios уточняет, что у него был дробовик, он пытался прорваться через охрану. По данным портала, он выстрелил в агента, но того спасло защитное снаряжение.
На мероприятии также находился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ни он, ни Трамп в результате вооруженного инцидента не пострадали.
Журналист телеканала CNN Вольф Блитцер рассказал, что стрельба произошла в лобби гостиницы «Хилтон», на входе в гостиницу у рамки металлоискателя. Корреспондент уточнил, что на месте происшествия оказался случайно.
Телеканал Fox News информировал, что покинувший прием президент планирует вернуться и продолжить мероприятие в запланированном режиме.
Однако потом канал проинформировал, что американский президент на прием не вернется. Источник в Секретной службе США уточнил, что и Трамп, и первая леди Мелания Трамп находятся в безопасности.
Сам Трамп заявил, что выступит с пресс-конференцией после инцидента со стрельбой. Для этого американский глава немедленно покинул гостиницу и отправился в Белый дом. Там Трамп планирует быть уже через полчаса.
Газета The New York Times подтвердила факт выезда лимузина президента США в направлении американской администрации.
Трамп заявил, что стрелявший в гостинице «Хилтон» задержан. Тем самым новости о ликвидации злоумышленника были опровергнуты.
Федерального бюро расследований начало публиковать подробности об инциденте со стрельбой. Стрелявший на приеме с участием американского лидера в центре Вашингтона целился в сотрудника Секретной службы.
Позднее стала известна личность стрелявшего в гостинице «Хилтон», где находился Трамп. Им стал 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен.
Согласно последним данным Associated Press, офицер Секретной службы США пострадал при стрельбе на приеме корреспондентов при Белом доме.