Ликвидатор аварии рассказал о работе в Чернобыле

С момента одной из самых жутких техногенных катастроф XX века — аварии на Чернобыльской АЭС — прошло уже 40 лет. Каждый год 26 апреля мы слышим эхо страшной истории, вздрагиваем от мысли о том, что пришлось пережить людям, но не задумываемся, что среди нас есть те, кто жертвовал собой, спасая мир от последствий трагедии.
Один из них сейчас живёт в Красноярске. Его оптимизму, бодрости духа и работоспособности может позавидовать молодёжь. Ликвидатор последствий аварии до сих пор трудится: ведь, по его словам, обществу нужно приносить пользу. О самоотверженном и скромном герое — в материале krsk.aif.ru.
По зову долга.
«Я человек коллективный. Просто дома сидеть не могу», — рассказывает 77-летний сотрудник склада специального имущества краевого Центра ГО и ЧС Михаил Власов.
Новость о катастрофе на Чернобыльской АЭС мужчина узнал во время обучения в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Москве.
«Мы сдали сессию и разъехались по своим местам службы. Я прибыл в Чугуев под Харьковом, где служил начальником службы радиационной, химической и биологической защиты полка. Доложил о возвращении начальнику штаба и сразу спросил: “Когда?” Вскоре мы, шестеро человек, выехали на замену офицеров на место трагедии», — вспоминает Михаил Николаевич.
Семья на новость об отъезде в зону аварии отреагировала с пониманием: надо — значит надо. Когда профессия обязывает, вопросы излишни.
«Работы было не початый край, — рассказывает ликвидатор. — Перед нами стояла задача по дезактивации объектов третьего энергоблока: отмывали от радиации помещения. Кроме того, резали и выбрасывали кабели — в них радиация въелась настолько, что было невозможно ее убрать. Также мы закрывали свинцовыми листами трещины взорвавшегося четвёртого энергоблока. Однажды рядом с ним прибор зафикисровал радиацию в шесть тысяч рентген — она буквально сочилась из всех щелей».
Подвиг во имя человечества.
Трудилась спецрота Михаила Власова с 6 утра до позднего вечера в жаре и пару. Работали в респираторах и специальных костюмах весом в 30 кг.
Люди сменяли друг друга, а командир день за днём выходил в опасную зону, где в общей сложности провёл более месяца: с 29 сентября по 3 ноября 1986 года. Ответственность за своих ребят и человечество в целом не позволяла отступить. По словам ликвидатора, покинуть заражённую зону ему пришлось только после появления кашля с кровью — оперативно заставили выехать.
Мужчина получил предельно допустимую дозу облучения — 25 рентген, перенёс лучевую болезнь. Когда дозиметр подносили к его горлу, прибор начинал реагировать.
О последствиях тех страшных дней организм напоминет всю жизнь.
«И задыхался, и мышцы становились ватными… Кислородное голодание клеток в результате облучения. Идёшь, бывает, и тяжело становится. Однажды шёл по подземному переходу и чувствую, воздуха не хватает. Вот я к стеночке и прилёг. Народ у нас понимающий: раз человек лежит, ни к кому не пристаёт, значит, ему хорошо. Ну, отдышался, встал, отряхнулся и дальше пошёл. Есть ли смысл об этом писать?» — улыбаясь, говорит скромный герой.
Работа на благо общества.
За годы службы Михаила Николаевича неоднократно награждали: за самоотверженную работу по ликвидации последствий аварии и другие заслуги. Но о том, за что были получены медали и ордена, мужчина почти не говорит — многое из области радиационной, химической и биологической защиты скрыто под грифом секретности.
Перед 40-летием аварии на Чернобыльской АЭС губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о награждении Михаила Власова почётной грамотой, которую вручили ликвидатору 24 апреля в стенах родного Центра обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.
Вот уже как 29 лет подполковник в отставке добросовестно трудится в структуре ГО и ЧС.
Участвует в работе по накоплению, хранению, освежению, выпуску и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств — в том числе средств индивидуальной защиты, радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Работать плечом к плечу рядом с таким человеком — гордость для коллег.
По стопам отца и деда.
Дети и внуки Михаила Власова также связали жизнь со службой Родине.
Сын и невестка — военные. Дочь работает в МЧС.
«Один из внуков был на СВО. Теперь учится в военном училище на морпеха. Второй сейчас находится на спецоперации, недели две назад позвонил, сообщил, что получил медаль. Младший внук подрастает, тоже военным мечтает стать», — рассказывает Михаил Николаевич.
Сложный и ответственный путь Михаила Власова всегда разделяла с ним верная супруга. Вместе по зову службы они переезжали семь раз. Жена трудилась медсестрой, почтальоном, работала в сфере засекреченной автоматической связи.
«Годы идут. Старость подступает — свои права качает. А я такой же, как и все. Нервы, жилы, мясо на косте. Ну и ливеры внутри. Руки, ноги, голова. Вот, конструкция такова. Ну, а чего ходить-скулить? Грусть тоску на себя и на людей наводить. Живётся — надо жить», — смеясь, говорит ликвидатор.
Общаясь с ним, понимаешь, что нужно любить и ценить жизнь, беречь близких и никогда не унывать — какие бы испытания не выпали на твою долю.