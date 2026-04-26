Одному из основателей комик-группы «Монти Пайтон» открыли памятник

Памятник актёру, режиссёру и сценаристу Терри Джонсу, который был одним из основателей британского комедийного коллектива «Монти Пайтон», был открыт на его родине в городе Конуин-Бей (Уэльс), сообщила газета The Daily Telegraph.
Артист ушёл из жизни в 2020 году в Лондоне в возрасте 77 лет. Торжественная церемония открытия памятника Джонсу состоялась 25 апреля на городской набережной. Мероприятие собрало тысячи человек. На церемонию также приехали два бывших члена комик-группы Майкл Пэйлин и Терри Гиллиам.
Над статуей работал скульптор Ник Элфик. Создание памятника стоило 120 тысяч фунтов стерлингов. Элфик изобразил Джонса играющим на клавишном музыкальном инструменте. За основу скульптор взял образ артиста из одного из его номеров.
