«Учителем года — 2026» в Красноярском крае стала Светлана Бобунова из Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стало известно имя абсолютного победителя краевого конкурса «Учитель года — 2026».
Всего участие в мероприятии приняли 35 учителей. В финал вышли 20 человек.
В заключительном туре конкурсанты прошли три испытания — провели «Современный урок», «Внеурочное воспитательное мероприятие» и продемонстрировали мастер-класс по своей дисциплине.
По итогам 10 человек стали лауреатами, 9 — победителями.
Абсолютным победителем признана учитель химии гимназии № 1 Норильска Светлана Бобунова. Она приехала в Красноярский край из Калужской области и вот уже несколько лет работает в заполярном городе. Ее педагогический стаж — 24 года. Увлекается кулинарией и мечтает разработать авторскую методику преподавания химии, где каждая тема будет подана с «изюминкой».
«Для меня учитель — это не просто профессия, это осознанный выбор. Быть учителем — это каждый день совершать маленькое открытие вместе с детьми и верить, что, объясняя им законы химии, я могу помочь понять им и более сложные законы жизни», — поделилась Светлана Бобунова.
Золотой значок и сертификат на денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей ей вручила министр образования края Татьяна Гридасова. Глава ведомства поздравила всех участников с завершением главного профессионального педагогического конкурса края.
«Конкурс “Учитель года” давно превратился из простого соревнования в масштабную площадку для демонстрации лучших практик, инноваций и педагогических талантов. Все вы — уже победители, потому что не побоялись прийти сюда и продемонстрировать своё мастерство. Если учитель растёт как профессионал — а это всегда происходит при участии в подобных конкурсах — то растёт и уровень результатов его учеников. Хочу поблагодарить каждого из вас за верность профессии, ежедневный труд, за то, что вы остаётесь творческими, уверенными в своих силах профессионалами», — подчеркнула Татьяна Гридасова.
Девять победителей получили серебряный значок и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
Абсолютный победитель будет представлять Красноярский край на конкурсе «Учитель года России», сообщает Минобразования края.