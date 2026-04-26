В Новосибирске дачникам грозят штрафы за найм нелегальных иностранцев

Новосибирский юрист Михаил Спиридонов предупредил дачников о штрафе за найм иностранных работников без трудового патента и разрешения на пребывание в России. Ответственность прописана в статье КоАП РФ 18.15.
— Под привлечением труда понимается и привлечение в различных формах для оказания работ, выполнения услуг. Это не только трудовой договор или признаки трудовых отношений, но и гражданско-правовые отношения. К примеру, найм работника для разовой уборки территории приусадебного участка или при строительстве дачи. Формально эти работы подпадают под статью о незаконном привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, — сообщил Михаил Спиридонов, новосибирский юрист.
Согласно законодательству, за использование нелегального труда иностранцев гражданину грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, штрафы для юрлиц составляют от 250 до 800 тысяч рублей.