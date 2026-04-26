В Железногорске ответили на вопросы «Диктанта Победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акция прошла в шести городских библиотеках, молодёжном пространстве Горно-химического комбината, академии МЧС и ресурсном центре «Содействие».
В этом году вопросы были посвящены 130-летию со дня Рождения маршала Георгия Жукова, 85-летию начала ВОВ, специальной военной операции. Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов. 20 из них по истории ВОВ, 5 посвящены региональной тематике.
«Мы собрались здесь, чтобы не забывать наше прошлое. Тяготы объединяют, сплачивают людей, поэтому учите хорошо историю и никогда не забывайте! А сейчас не бойтесь ответить не правильно. Самое главное, чтобы вопрос вас заинтересовал и в дальнейшем вы найдете к нему правильный ответ», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Сергей Бурцев. Победители получат приглашение на Парад Победы 9 мая, а абитуриенты — дополнительные баллы к ЕГЭ.