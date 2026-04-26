Стас Пьеха закрутил роман со стилисткой, моложе его на 14 лет

Певец Стас Пьехи закрутил роман со стилисткой Полиной Плехановой, которая работает с ним. Она моложе артиста на 14 лет. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Журналисты рассказали, что певец часто ходит с возлюбленной по магазинам и охотно дарит ей цветы. А в социальных сетях знаменитость облайкал все публикации стилистки.
Полине Плехановой 30 лет. Она родом из Ярославля, была замужем и воспитывает шестилетнего сына. Раньше девушка работала в школе в своем родном городе.
В конце марта Стас Пьеха показал своего 12-летнего сына Петра в день его рождения. Он посвятил наследнику пост в соцсети, опубликовав снимки с ним. Петр родился в браке певца с моделью Наталией Горчаковой. Супруги расстались через год после рождения сына.
Ранее артист рассказал, как переживал болезненные расставания и почему ему пришлось обращаться к помощи психолога. Он признался, что первые проблемы в личной жизни в молодости принесли ему много боли. Несмотря на опыт, 45-летний Пьеха не считает себя знатоком женщин. Он признался, что до сих пор не до конца понимает, чего они хотят, но кое-какие выводы сделал.