В Хабаровске полицейские задержали жителя Ванино за кражу телевизора

В Хабаровске приезжий обокрал квартиру пока хозяйка была на работе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя рабочего поселка Ванино по подозрению в квартирной краже. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным УМВД России по г. Хабаровску, в полицию обратилась жительница Центрального района. Из её квартиры на улице Ленина неизвестный в отсутствие хозяйки похитил плазменный телевизор стоимостью 30 тысяч рублей. Женщина пояснила, что замок входной двери с недавнего времени работал некорректно: запереть его можно было только изнутри. Уходя на работу, горожанка оставляла дверь незапертой. Вернувшись вечером, она обнаружила в комнате беспорядок и пропажу техники.

По подозрению в краже задержали 23-летнего приезжего из Ванино. Со слов фигуранта, он длительное время употребляет наркотики. В Хабаровске мужчина проходил курс лечения от зависимости в реабилитационном центре, но покинул учреждение из-за строгого распорядка. Зная, что в доме потерпевшей проживают его знакомые, он отправился к ним в гости, но хозяев не застал. Желая приобрести наркотики, злоумышленник стал обходить подъезд в поисках незапертой квартиры.

Проникнув в жильё, он вынес телевизор. Покидая квартиру, снял выданные в центре тапочки и переобулся в найденные в прихожей кроссовки. Продать похищенную технику не смог, разбил её и выбросил. Возбуждено уголовное дело о квартирной краже.

Почта: red.habkp@phkp.ru