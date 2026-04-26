В Хабаровске полицейские задержали жителя Ванино за кражу телевизора

По данным УМВД России по г. Хабаровску, в полицию обратилась жительница Центрального района. Из её квартиры на улице Ленина неизвестный в отсутствие хозяйки похитил плазменный телевизор стоимостью 30 тысяч рублей. Женщина пояснила, что замок входной двери с недавнего времени работал некорректно: запереть его можно было только изнутри. Уходя на работу, горожанка оставляла дверь незапертой. Вернувшись вечером, она обнаружила в комнате беспорядок и пропажу техники.